Коронавірус створений людиною - Борис Джонсон поділився історіями зі свого прем’єрства в епоху Covid

https://racurs.ua/ua/n199805-koronavirus-stvorenyy-ludynou-borys-djonson-podilyvsya-istoriyamy-zi-svogo-premierstva-v-epohu.html

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Борис Джонсон поділився історіями часів свого прем'єрства в епоху Covid у ще не опублікованих мемуарах.

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У своїй книзі, яку випускає The Daily Mail і яка, як очікується, буде випущена наступного місяця, пан Джонсон розповів про низку цікавих моментів свого перебування на посаді прем'єр-міністра, яке закінчилося у вересні 2022 року.

Джонсон розглядав можливість провести рейд на склад вакцини AstraZeneca у Нідерландах, бо її виробник ставився до Лондону «зі злістю» й нібито перешкоджав країні отримати 5 млн доз.

Джонсон сказав, що один високопоставлений військовий начальник сказав йому, що його плани проникнути в голландські канали «безумовно здійсненні», але Велика Британія «повинна пояснити, чому ми фактично вдерлися до давнього союзника по НАТО» на тлі суперечки через канал щодо експорту в березні 2021 року.

Щодо вечірок в розпал локдауну, то експремʼєр каже, що було «десь 15 випадків», коли Даунінг-стріт проводив вечірки в локдаун, але був тільки на кількох з ним. Він вважає це цілком нормальним — «це роблять усі офіси».

Джонсон хворів на Covid. Спочатку він вважав, що вірус — просто «неприємність». А потім його помістили у відділення інтенсивної терапії, він «ледве міг думати чи ходити».

Коронавірус створений людиною — так вважає експремʼєр.

Зараз виглядає надзвичайно імовірним, що мутація була результатом якогось невдалого експерименту в китайській лабораторії, — пише він.

За кілька місяців до того, як у січні 2022 року через Covid було введено надзвичайний стан, Джонсон стверджує, що чиновники Даунінг-стріт та Букінгемський палац попросив його вговорити принца Гаррі покинути Велику Британію та залишити свої королівські обов’язки.

Він написав, що це було «смішно, … коли вони змусили мене переконати Гаррі залишитися. Абсолютно безнадійно».

Зустріч, яка відбулася на полях британсько-африканського інвестиційного саміту в лондонському районі Доклендс, відбулася після того, як Гаррі оголосив, що покине Велику Британію разом зі своєю дружиною Меган.

Зустріч тривала 20 хвилин, інсайдер сказав, що пан Джонсон бачив принца як «велике надбання» для Британії і дуже хотів, щоб він залишився. Однак колишній прем'єр-міністр визнав Гаррі «непереконливим». Інсайдер сказав, що зрештою пан Джонсон «не зміг зупинити Megxit».