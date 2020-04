Вакцина от коронавируса. Фото: BWS

https://racurs.ua/n137060-oksfordskiy-universitet-nachinaet-ispytanie-vakciny-ot-koronavirusa-na-ludyah.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса, по мнению ученых, является лучшим средством борьбы от эпидемии. Разработкой вакцины занимаются многие страны мира, но лишь некоторым удалось подойти наиболее близко к решению данной проблемы. Ученые Оксфордского университета в четверг, 23 апреля, приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Independent.

Хэнкок заявил, что Министерство здравоохранения Великобритании выделило ученым из Оксфорда 20 млн фунтов стерлингов на проведение клинических испытаний. Кроме того, министерство также выделило еще 22,5 млн фунтов стерлингов на исследования в Имперском колледже Лондона.

По мнению министра, лучшим способом победить коронавирус является вакцина. Поэтому так важно в ближайшее время разработать эффективный препарат.

Хэнкок добавил, что Великобритания выделила огромные деньги в разработку вакцины. Поэтому проекты создания лекарства в Оксфордском университете и Имперском колледже Лондона являются наиболее многообещающими.

Как ранее писал «Ракурс», по информации Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире в разработке находятся 70 вакцин от коронавируса. Одна из экспериментальных вакцин, которые входят в тройку лидеров, разработанная гонконгской компанией CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологии. Еще две вакцины, которые испытываются на людях, разработаны американскими фармацевтами из компаний Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.