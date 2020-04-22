Уманський консультуватиме Єрмака щодо боротьби з корупцією, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n137120-umanskyy-konsultuvatyme-iermaka-schodo-shem-na-mytnyci-i-podatkoviy.html

Ракурс

Ігор Уманський став радником очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Цю інформацію підтвердив і сам Єрмак, і колишній двічі міністр фінансів України.

Для Уманського Єрмак придумав спеціальний дорадчий орган — міжвідомчу групу, до якої увійдуть представники різних правоохоронних структур. Крім того, в ОП зберуть аналітичну групу, до якої запросять вітчизняних експертів і міжнародних аудиторів.

Вони мають уважно дослідити усі процеси на митниці і податковій та знайти всі схеми. Плануємо отримати від них суттєву аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди, — написав сьогодні Єрмак у Фейсбук.

Він згадав про звинувачення у корупції, які Уманський адресував після відставки митниці та податковій. Тепер екс-міністр працюватиме радником Єрмака «із доступом до інформації державних органів».

Вчора Андрій (Єрмак — «Ракурс») запитав у мене, чи збираюся я доводити справу до кінця. Він запропонував зайти радником глави Офісу, щоб інкорпорувати мене в процеси і координувати з боку Офісу президента відповідні розслідування і діяльність фіскальних органів, — пояснив Уманський виданню «Страна».





Аналітична група запрацює, за прогнозом Уманського, вже цього тижня. Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що Рада може створити слідчу комісію за заявами Уманського щодо корупції на митниці і в податковій.

Нагадаємо, що крім Уманського у владу може повернутися Михайло Саакашвілі. Сьогодні стало відомо про те, що йому хочуть запропонувати посаду віце-прем'єра, що куруватиме реформи в країні.