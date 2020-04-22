Михайло Саакашвілі. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n137093-saakashvili-zaproponuvaly-posadu-vice-premiera-z-reform-v-ukrayini.html

Ракурс

Колишньому президенту Грузії і екс-голові Одеської обласної державної адміністрації Михайлу Саакашвілі запропонували посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

Дану інформацію підтвердила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. У прес-службі колишнього грузинського президента також повідомили про отримання такої пропозиції, але коментувати подробиці відмовилися, повідомляє «Українська правда».

Крім того, питання про призначення Саакашвілі активно обговорюється у закритих чатах фракції «Слуга народу». Голосування із даного питання може відбутися вже цієї п’ятниці.

Кравчук заявила, що обговорення кандидатури Саакашвілі буде проходити у кілька етапів. Наразі в чатах груп проходить сигнальне голосування, метою якого є оцінка настроїв депутатів із цього приводу.

На думку Кравчук, дане кадрове питання вимагає додаткового обговорення, тому планується проведення позачергового засідання фракції, у рамках якого Саакашвілі буде поставлена низка запитань.

Також Кравчук додала, що питання про призначення Саакашвілі може бути доданим до порядку денного за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Наразі це питання офіційно не внесено до порядку денного.

У свою чергу нардеп Олександр Качура вважає, що зустріч фракції «Слуга народу» з кандидатом на пост віце-прем'єр-міністра має відбутися перед позачерговим засіданням парламенту.

Як раніше писав «Ракурс», двом екс-чиновникам Державної прикордонної служби повідомлені підозри у незаконному затриманні і примусовый депортації Саакашвілі з України до Польщі у лютому 2018 року.