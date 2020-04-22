Михаил Саакашвили. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n137093-saakashvili-predlojili-post-vice-premera-po-reformam-v-ukraine.html

Ракурс

Бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Данную информацию подтвердила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. В пресс-службе бывшего грузинского президента также сообщили о получении такого предложения, но комментировать подробности отказались, сообщает «Украинская правда».

Сейчас вопрос о назначении Саакашвили активно обсуждается в закрытых чатах фракции «Слуга народа». Голосование по данному вопросу может состояться уже в эту пятницу.

Кравчук заявила, что обсуждение кандидатуры Саакашвили будет проходить в несколько этапов. В настоящее время в чатах групп проходит сигнальное голосование, целью которого является оценка настроений депутатов по данному поводу.

По мнению Кравчук, данный кадровый вопрос требует дополнительного обсуждения, поэтому планируется проведения внеочередного заседания фракции, в рамках которого Саакашвили будет задан ряд вопросов.

Также Кравчук добавила, что вопрос о назначении Саакашвили может быть добавлен в повестку дня по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. В настоящее время данный вопрос официально не внесен в повестку дня.

В свою очередь нардеп Александр Качура заявил, что встреча фракции «Слуга народа» с кандидатом на пост вице-премьер-министра должна состояться перед внеочередным заседанием парламента.

Как ранее писал «Ракурс», двум экс-чиновникам Государственной пограничной службы сообщены подозрения в незаконном задержании и принудительной депортации Саакашвили из Украины в Польшу в феврале 2018 года.