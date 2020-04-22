В мире значительно упали цены на нефть, фото: neftegaz.ru

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Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на хранение нефти.

Об этом заявили в пресс-службе оператора нефтетранспортной системы компании «Укртранснафта», комментируя недавнее предложение руководства НАК «Нафтогаз Украины» — заполнить свободные нефтепроводы «черным золотом», цена на которое в последние дни значительно обвалилась, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В компании подчеркивают, что существующие трубопроводы, резервуарные парки и нефтеперекачивающей станции были спроектированы прежде всего для выполнения своей основной задачи — обеспечивать бесперебойную транспортировку нефти.

Кроме того, в компании отмечают, что вопрос хранения нефти для иностранных компаний не урегулирован законодательством, нефть импортного происхождения на территории Украины может быть только в двух режимах — импорт и транзит.

Вчера исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя в своем Фейсбуке рекордное падение цен на нефть, заявил, что в Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть.

В частности, по его словам, такие емкости могут быть на действующем и закрытых нефтеперерабатывающих заводах.

Похоже бизнес по хранению нефти является наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать, — заявил вчера Витренко.

Напомним, стоимость нефти WTI в ходе недавних торгов упала до отрицательных значений на фоне падения спроса и исчерпания свободных мест в хранилищах.