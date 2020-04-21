Продолжается падение цен на нефть

https://racurs.ua/n137063-cena-nefti-marki-brent-upala-nije-20-doll-za-barrel-infografika.html

Ракурс

Нефти марки Brent сегодня продается по цене менее 20 долл. США за баррель.

Сегодня в 20.51 ее цена опустилась до 17,92 долл. за баррель, однако впоследствии несколько возросла. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Также сегодня упала до чуть более 11 долл. за баррель стоимость нефти WTI, впоследствии ее цена выросла до 13 долл. за баррель.

Таким образом, сегодня цена на нефть Brent упала до самого низкого уровня с 2001 года.

Вчера произошло рекордное падение цен на нефть WTI, спровоцированное уменьшением спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса. В результате впервые в истории на торгах Нью-Йоркской товарной биржи цены на нефть WTI упали до отметки ниже 0 долл. за баррель.

Это событие спровоцировало появление ряда шуток в соцсетях.

Напомним, вчерашнее падение стоимости нефти WTI было спровоцировано опасениями, что вскоре будут полностью заполнены нефтехранилища на фоне снижения спроса.