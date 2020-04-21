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Ракурс
Продуктовый рынок. Фото: newkuban.ru

Минэкономики разрабатывает специальный порядок работы продуктовых рынков в условиях карантина

21 апр 2020, 22:16
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства занимается подготовкой специального порядка, который будет регулировать работу продуктовых рынков в условиях карантина.

Специальный порядок позволит работать продуктовым рынкам в рамках действующего законодательства, в частности это касается урегулирования вопроса безопасного пребывания на рынках людей, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Hromadske.

Немчинов уточнил, что в Украине распоряжение правительства о закрытии нарушили всего несколько рынков в Харькове и Одессе. По словам министра, в связи с данными нарушениями с мэром Одессы и мэром Харькова работают правоохранительные органы.

Министр заявил, что в правительстве прекрасно понимают, что у фермеров должна быть возможность продавать свою продукцию. Поэтому закрытие продуктовых рынков негативно отразиться на сельскохозяйственной отрасли.

Владельцы рынков будут обязаны подготовить торговые площадки к реализации всех положений разработанного Минэкономики порядка. Только после этого можно будет возвращаться к рассмотрению вопроса открытия продуктовых рынков.


По словам Немчинова, данный вопрос вряд ли будет рассматриваться на завтрашнем заседании Кабмина.

Как ранее писал «Ракурс», в конце марта Министерство здравоохранения решило разрешить работу продуктовых рынков, которые ранее были закрыты из-за опасности распространения коронавируса. Рынки смогут работать, если будут соблюдены ряд требований.


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