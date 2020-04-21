Мінекономіки розробляє спеціальний порядок роботи продуктових ринків в умовах карантину

Продуктовий ринок. Фото: newkuban.ru

https://racurs.ua/ua/n137062-minekonomiky-rozroblyaie-specialnyy-poryadok-roboty-produktovyh-rynkiv-v-umovah-karantynu.html

Ракурс

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства займається підготовкою спеціального порядку, який буде регулювати роботу продуктових ринків в умовах карантину.

Спеціальний порядок дозволить працювати продуктовим ринкам у рамках чинного законодавства, зокрема це стосується врегулювання питання безпечного перебування на ринках людей, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у ефірі Hromadske.

Немчінов уточнив, що в Україні розпорядження уряду про закриття порушили всього кілька ринків у Харкові та Одесі. За словами міністра, у зв’язку з даними порушеннями з мером Одеси і мером Харкова працюють правоохоронні органи.

Міністр заявив, що в уряді прекрасно розуміють, що у фермерів повинна бути можливість продавати свою продукцію. Тому закриття продуктових ринків негативно вплине на сільськогосподарську галузь.

Власники ринків будуть зобов’язані підготувати торгові майданчики до реалізації усіх положень розробленого Мінекономіки порядку. Тільки після цього можна буде повертатися до розгляду питання відкриття продуктових ринків.

За словами Немчінова, дане питання навряд чи буде розглядатися на завтрашньому засіданні Кабміну.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці березня Міністерство охорони здоров’я вирішило дозволити роботу продуктових ринків, які раніше були закриті через небезпеку поширення коронавірусу. Ринки зможуть працювати, якщо будуть дотримана низка вимог.