Триває падіння цін на нафту

https://racurs.ua/ua/n137063-cina-nafty-marky-brent-vpala-nyjche-20-dol-za-barel-infografika.html

Ракурс

Нафти марки Brent сьогодні продається за ціною менше 20 дол. США за барель.

Сьогодні о 20:51 її ціна опустилася до 17,92 дол. за барель, проте згодом дещо виросла. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Також сьогодні впала до трохи більше 11 дол. за барель вартість нафти WTI, згодом її ціна зросла до 13 дол. за барель.

Таким чином, сьогодні ціна на нафту Brent впала до найнижчого рівня з 2001 року.

Вчора відбулося рекордне падіння цін на нафту WTI, спровоковане зменшенням попиту на нафту в умовах пандемії коронавірусу. В результаті вперше в історії на торгах Нью-Йоркської товарної біржі ціни на нафту WTI впали до позначки нижче 0 дол. за барель.

Ця подія спровокувала появу низки жартів у соцмережах.

Нагадаємо, вчорашнє падіння вартості нафти WTI було спровоковане побоюваннями, що незабаром будуть повністю заповнені нафтосховища на тлі зниження попиту.