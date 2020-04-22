У світі значно впали ціни на нафту, фото: neftegaz.ru

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Нафтотранспортна система України не розрахована на зберігання нафти.

Про це заявили в прес-службі оператора нафтотранспортної системи компанії «Укртранснафта», коментуючи нещодавню пропозицію керівництва НАК «Нафтогаз України» — заповнити вільні нафтопроводи «чорним золотом», ціна на яке в останні дні карколомно обвалилася, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

В компанії наголошують, що наявні трубопроводи, резервуарні парки та нафтоперекачувальні станції були спроектовані передусім для виконання свого основного завдання — забезпечувати безперебійне транспортування нафти.

Крім того, в компанії зазначають, що питання зберігання нафти для іноземних компаній не врегульоване законодавством, нафта імпортного походження на території України може бути лише в двох режимах — імпорт і транзит.

Вчора виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, коментуючи у своєму Фейсбуці рекордне падіння цін на нафту, заявив, що в Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту.

Зокрема, за його словами, такі ємності можуть бути на діючому та закритих нафтопереробних заводах.

Схоже бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати, — заявив вчора Вітренко.

Нагадаємо, вартість нафти WTI під час нещодавніх торгів впала до від'ємних значень на тлі падіння попиту та вичерпання вільних місць у сховищах.