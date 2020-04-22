Коррупция на таможне и в налоговой: Уманский будет консультировать Ермака, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n137120-umanskiy-budet-konsultirovat-ermaka-otnositelno-shem-na-tamojne-i-v-nalogovoy.html

Ракурс

Игорь Уманский стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Эту информацию подтвердил и сам Ермак, и бывший дважды министр финансов Украины.

Для Уманского Ермак придумал специальный совещательный орган — межведомственную группу, в которую войдут представители различных правоохранительных структур. Кроме того, в ОП соберут аналитическую группу, в которую пригласят отечественных экспертов и международных аудиторов.

Они должны внимательно исследовать процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. Планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда, — написал сегодня Ермак в Фейсбук.

Он вспомнил об обвинениях в коррупции, которые Уманский адресовал после отставки руководству таможни и налоговой. Теперь экс-министр будет работать советником Ермака «с доступом к информации государственных органов».

Вчера Андрей (Ермак — «Ракурс») спросил у меня, собираюсь ли я доводить дело до конца. Он предложил зайти советником главы Офиса, чтобы инкорпорировать меня в процессы и координировать со стороны Офиса президента соответствующие расследования и деятельность фискальных органов, — пояснил Уманский изданию «Страна».



Аналитическая группа заработает, по прогнозу Уманского, уже на этой неделе. Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, что Рада может создать следственную комиссию относительно заявлений Уманского о коррупции на таможне и в налоговой.

Напомним, что кроме Уманского во власть может вернуться Михаил Саакашвили. Сегодня стало известно о том, что ему хотят предложить должность вице-премьера, который будет курировать реформы в стране.