Местные выборы должны состояться осенью этого года, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137119-znachitelnoe-snijenie-zalogov-na-mestnyh-vyborah-podderjal-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект № 2769, который предусматривает значительное уменьшение размера залогов на местных выборах.

В случае принятия этого законопроекта размеры залогов на местных выборах уменьшатся в девять раз для населенных пунктов с числом жителей более 90 тыс. человек. Об этом в своем Фейсбуке сообщил первый заместитель главы комитета Роман Лозинский.

Законопроект исправит ошибку авторов Избирательного кодекса, из-за которой доступ к местным выборам сегодня имеют исключительно те политические команды, за которыми стоят «денежные мешки, — заявил Лозинский.

Так, согласно действующему законодательству, каждый кандидат на должность городского головы Киева должен заплатить около 4 млн грн, в то время как в 2015 году эта сумма составляли 104 тыс. грн. В случае принятия этого законопроекта, сумма залога для кандидатов на должность мэра Киева уменьшится до 445 тыс. грн.

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект № 2769 за основу и в целом.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики вчера начал рассматривать так называемый «антиколомойский» законопроект № 2571-д, к которому были поданы более 16,5 тыс. поправок.