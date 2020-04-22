Год президента: Зеленский в фильме переложил на украинцев ответственность за отсутствие посадок

https://racurs.ua/n137118-vesna-pridet-budem-sajat-zelenskiy-v-filme-pojalovalsya-na-neopredelennost-ukraincev.html

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«Год президента Зеленского» — фильм о главе государства, трансляцию которого сегодня анонсировал Офис Владимира Зеленского, уже показали несколько украинских телеканалов. В этом фильме Зеленский, в частности, прокомментировал лозунг своей избирательной кампании «Весна придет — будет сажать», и пожаловался, что граждане ожидают обещанных наказаний коррупционеров, однако у него нет таких полномочий.

Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорят: где посадки? Я действительно этого хочу и это будет, но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и говорить «где результат? Мы обещали людям», другая часть граждан начинает говорить: ты президент, это не твои полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей… Чего они (граждане — ред.) хотят больше, посадок или влияния президента?, — заявил украинский лидер в фильме «Год президента Зеленского».



Президент добавил, что у него нет влияния на правоохранительные органы, «с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать». В то же время глава государства убежден в необходимости воздействия в виде еженедельных вопросов о результатах работы правоохранителей. По его мнению, украинцы хотят именно такого контроля над правоохранительными органами.