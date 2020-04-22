Рік президента: Зеленський у фільмі переклав на українців відповідальність за відсутність посадок

https://racurs.ua/ua/n137118-vesna-pryyde-sadjaty-budemo-zelenskyy-u-filmi-pro-sebe-poskarjyvsya-na-nevyznachenist.html

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«Рік президента Зеленського» — фільм про главу держави, показ якого сьогодні анонсував Офіс Володимира Зеленського, показали вже кілька українських телеканалів. У цій стрічці Зеленський, зокрема, прокоментував гасло своєї виборчої кампанії «Весна прийде — саджати будемо», і поскаржився, що громадяни очікують обіцяних покарань корупціонерів, однак він немає таких повноважень.

Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян кажуть: де посадки?. Я дійсно цього дуже хочу і це буде, але коли я починаю телефонувати комусь із наших правоохоронців і казати «де результат? Ми обіцяли людям», інша частина громадян починає говорити: ти президент, це не твої повноваження, ви не можете до себе кликати правоохоронців… Чого вони (громадяни — ред.) хочуть більше, посадок чи впливу президента? , — заявив Зеленський у фільмі «Рік президента Зеленського».





Президент додав, що він немає впливу на правоохоронні органи, «з тієї точки зору, що цю людину треба посадити, а цю не треба чіпати». Водночас глава держави переконаний у необхідності впливу у вигляді щотижневих запитань про результати роботи правоохоронців. На його думку, українці хочуть бачити від нього такий контроль над правоохоронними органами.