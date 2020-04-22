Володимир Зеленський. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n137108-zelenskyy-pokaje-ukrayincyam-kino-pro-rik-prezydentstva-a-z-jurnalistamy-pogovoryt-pislya-karantynu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський під час карантину вирішив розповісти про перший рік свого президентства в кіно. Сьогодні о 19.00 на сторінках Офісу президента в соцмережах і на деяких каналах покажуть фільм «Рік президента Зеленського».

А ось наживо з журналістами Зеленський поспілкується тільки після завершення карантину. Тоді буде організовано прес-конференцію, повідомляє прес-служба ОП у Telegram.

Тим часом Зеленський продовжує проводити наради щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу. На сьогоднішній нараді було висунуто припущення, що зростання захворюваності пов’язано з великодніми святами, під час яких багато українців не дотримувалися правил карантину.

Новим викликом для країни, на думку ОП, стануть травневі свята. Зеленський закликав українців не створювати масових скупчень людей і утриматися від вуличних святкувань.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді заявив, що Організація Об'єднаних Націй виділяє Україні 140 млн дол. для боротьби з коронавірусом. У Кабміні планують спрямувати цю фінансову допомогу до областей, які розташовані поблизу лінії розмежування.

Як раніше писав «Ракурс», ООН вирішила виділити 33 млн дол. для боротьби з коронавірусом на сході України. За версією ООН, ці кошти повинні бути витрачені на гуманітарну допомогу по обидва боки лінії розмежування на Донбасі. Однак українські активісти побоюються, що гроші ООН підуть на фінансування членів незаконних збройних формувань, а зовсім не на надання допомоги незахищеним верствам населення окупованого Донбасу.