Рік Зеленського: в КВУ проаналізували, як президент виконував обіцянки під час дебатів на стадіоні, фото — Фейсбук В. Омеляна

https://racurs.ua/ua/n137033-rik-zelenskogo-v-kvu-proanalizuvaly-yak-prezydent-vykonav-obicyane-pid-chas-debativ-na-stadioni.html

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Обіцянки Володимира Зеленського, які він дав рік тому під час дебатів на НСК «Олімпійський», проаналізували експерти Комітету виборців України.

Дебати із тодішнім президентом Петром Порошенком відбулися 19 квітня 2019 року, а 21 квітня відбувся другий тур виборів. Переміг тоді із результатом 73,22% саме Зеленський, а Порошенко отримав 24,45%.

Як виявилося, за рік Зеленський не виконав основні обіцянки, про які заявляв на «Олімпійському», а чимало звинувачень, які лунали з його вуст на адресу Порошенка, сьогодні можна застосувати і щодо чинного глави держави (питання війни, бідності, боротьби з корупцією, кумівства, переслідувань патріотів).

На цих дебатах Зеленський не презентував свою програму розвитку держави, а виголошував емоційні заяви, які стосувалося минулого, а не майбутнього. Це спрацювало з точки зору виборчої кампанії, але не дало розуміння того, яким президентом буде сам Зеленський, — прокоментував результати аналізу голова КВУ Олексій Кошель на сайті цієї організації.

У цій організації проаналізували 10 найважливіших стадіонних заяв-обіцянок кандидата Зеленського.

Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза? — дорікав рік тому Порошенку опонент.

Але впродовж року у Зеленського неодноразово виникали публічні конфлікти із добровольцями та учасниками війни на Донбасі (розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, проведення акцій протесту «Ні капітуляції», оголошення підозри Тетяні Чорновол).

Рік тому Зеленський заявляв, що «Україна — бідна країна за найбагатшого президента». Але останній рік основні макроекономічні показники погіршилися (у 2019 році промислове виробництво скоротилося на 0,5%, а у 2018 р. зросло на 3%).

З приводу доріг — мені нема що сказати, бо немає доріг, — звинувачував Зеленський Порошенка під час дебатів.

Але у цій сфері нова влада продовжила використовувати інструмент — фінансування Дорожнього Фонду, який діє з 2018 року. Якісно оцінити результати роботи у цьому напрямку поки неможливо.

Торік Зеленський обіцяв зняття недоторканності з депутатів. Відповідний закон про зняття депутатської недоторканності Рада справді ухвалила. Але процедура притягнення депутатів до відповідальності залишилася ускладненою. Хоча парламент ухвалив закон про імпічмент, відповідного акту щодо відкликання депутата прийнято не було.

Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація? — дорікав Зеленський президенту Порошенку.

Але вже через місяць він призначив головою АП Андрія Богдана, який раніше працював на посаді уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Азарова.

Чому всі ваші люди мають обидві руки? — натякав Зеленський супернику про корупцію в оборонній сфері.

Але навесні 2020 року розгорівся скандал із плівками нардепа СН Гео Лероса, який опублікував ролики із записами брата голови Офісу президента Андрія Єрмака. Дотепер Зеленський чітко не відреагував на цю справу.

Іншим ключовим питанням дебатів було закінчення війни на Донбасі. Цей процес справді був пріоритетом Зеленського. Головні результати у цьому напрямі — відновлення переговорів у форматі нормандської четвірки, нове розведення військ на окремих ділянках, проведення кількох обмінів.

Але бойові дії тривають і з початку 2020 року на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 45 військових.