Обещания Зеленского: в Комитете избирателей проанализировали, что выполнил президент за год работы, фото — Фейсбук В.Омеляна

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Ракурс

Обещания Владимира Зеленского, которые он дал год назад во время дебатов на НСК «Олимпийский», проанализировали эксперты Комитета избирателей Украины (КИУ).

Дебаты с тогдашним президентом Петром Порошенко состоялись 19 апреля 2019 года, а 21 апреля состоялся второй тур выборов. Победил тогда с результатом 73,22% именно Зеленский, а Порошенко получил 24,45%.

Как оказалось, за год Зеленский не выполнил основные обещания, о которых заявлял на «Олимпийском», а многие обвинения, которые звучали из его уст в адрес Порошенко, сегодня можно применить и в отношении действующего главы государства (вопросы войны, бедности, борьбы с коррупцией, кумовства, преследования патриотов).

На этих дебатах Зеленский не представил свою программу развития государства, а произносил эмоциональные заявления, касающиеся прошлого, а не будущего. Это сработало с точки зрения избирательной кампании, но не дало понимания того, каким президентом будет сам Зеленский, — прокомментировал результаты анализа председатель КИУ Алексей Кошель на сайте этой организации.

В КИУ проанализировали 10 важнейших стадионных заявлений-обещаний кандидата Зеленского.

Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза? — упрекал год назад Порошенко оппонент.

Но в течение года у Зеленского неоднократно возникали публичные конфликты с добровольцами и участниками войны на Донбассе (расследование убийства журналиста Павла Шеремета, проведение акций протеста «Нет капитуляции!», объявление подозрения Татьяне Черновол).

Год назад Зеленский заявлял, что «Украина — бедная страна при богатом президенте». Но за последний год основные макроэкономические показатели ухудшились (в 2019 году промышленное производство сократилось на 0,5%, а в 2018 году выросло на 3%).

По поводу дорог — мне нечего сказать, потому что нет дорог, — обвинял Зеленский Порошенко во время дебатов.

Но в этой сфере новая власть продолжила использовать старый инструмент — финансирование Дорожного фонда, который действует с 2018 года. Качественно оценить результаты работы в этом направлении пока невозможно.

В прошлом году Зеленский обещал снятие неприкосновенности с депутатов. Соответствующий закон о снятии Рада действительно приняла. Но процедура привлечения депутатов к ответственности осталась осложненной. Хотя парламент принял закон об импичменте, соответствующего акта об отзыве депутата принято не было.

Помните ли вы такое слово как люстрация? — упрекал Зеленский президента Порошенко.

Но уже через месяц он назначил главой АП Андрея Богдана, который ранее работал в должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова.

Почему все ваши люди имеют обе руки? — намекал Зеленский сопернику о коррупции в оборонной сфере.

Но весной 2020 года разгорелся скандал с пленками нардепа СН Гео Лероса, который опубликовал ролики с записями брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. До сих пор Зеленский четко не отреагировал на это дело.

Другим ключевым вопросом дебатов было окончание войны на Донбассе. Этот процесс был приоритетом Зеленского. Главные результаты в этом направлении — возобновление переговоров в формате нормандской четверки, новое разведение войск на отдельных участках, проведение нескольких обменов.

Но боевые действия продолжаются и с начала 2020 года на Донбассе в результате обстрелов погибли 45 военных.