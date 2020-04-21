В Подольск ввели Нацгвардию

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Коронавирус в Подольске Одесской области диагностирован уже у около 40 жителей города. Учитывая, что это маленький городок с населением в 40 тыс. человек, такое количество заболевших свидетельствует о вспышке заболевания. Для сравнения, в городе-миллионнике Одессе зафиксировано 43 заболевших.

В связи с этим в Подольск ввели войска Нацгвардии, а улицы города начали дезинфицировать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, в чей избирательный округ входит город.

Он также сообщил, что среди инфицированных уже есть летальные случаи. Местное издание «Думская» в своем Telegram-канале сообщает, что один из погибших — 60-летний семейный врач Подольской городской больницы. Он был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести, а 19 апреля он умер. Сегодня состоялись его похороны.

Именно в этой больнице зафиксированы 37 случаев инфицирования коронавирусом. В связи с этим медицинское учреждение закрыли на карантин, а въезд в город ограничили. Спасатели начали дезинфицировать город.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, в Одесской области подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе — 43 случая, в Подольске — 37 случаев, а в Беляевском районе — 27 случаев.

Как сообщалось, во время карантина в Подольской больнице все медработники и пациенты пройдут обязательное ПЦР-тестирование, а ГСЧС проведет полную дезинфекцию здания медицинского учреждения.