В Подільськ ввели Національну гвардію

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Коронавірус в Подільську Одеської області діагностований вже у близько 40 жителів міста. Зважаючи на те, що це маленьке містечко з населенням 40 тис. осіб, така кількість хворих свідчить про спалах захворювання. Для порівняння, у місті-мільйоннику Одесі зафіксовано 43 хворих.

У зв’язку з цим у Подільськ ввели війська Нацгвардії, а вулиці міста почали дезінфікувати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, у чий виборчий округ входить місто.

Він також повідомив, що серед інфікованих вже є летальні випадки. Місцеве видання «Думская» у своєму Telegram-каналі повідомляє, що один із загиблих — 60-річний сімейний лікар Подільської міської лікарні. Він був госпіталізований 17 квітня в стані середньої тяжкості, а 19 квітня він помер. Сьогодні відбувся його похорон.

Саме у цій лікарні зафіксовані 37 випадків інфікування коронавірусом. У зв’язку з цим медичний заклад закрили на карантин, а в’їзд у місто обмежили. Рятувальники почали дезінфікувати місто.

Зазначимо, станом на ранок вівторка, 21 квітня, в Одеській області підтвердили 146 випадків захворювання коронавірусом. З них в Одесі — 43 випадки, в Подільську — 37 випадків, а в Біляївському районі — 27 випадків.

Як повідомлялося, під час карантину в Подільській лікарні усі медпрацівники і пацієнти пройдуть обов’язкове ПЛР-тестування, а ДСНС проведе повну дезінфекцію будівлі медичного закладу.