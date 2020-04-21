Новости Киева: в виртуальном детском саду будут преподавать английский и йогу, фото — "КП в Украине"

https://racurs.ua/n137031-virtualnyy-detsad-zapuskaut-v-kieve-budut-prepodavat-angliyskiy-i-yogu.html

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Виртуальный детский сад начнет работать в Киеве с 24 апреля. Воспитатели будут учить детей английскому языку и сказочной йоге. В садик на время карантина в столице приглашают детей от 4 до 6 лет.

Детский сад в онлайне будет работать на сайте КГГА, а именно на странице «Виртуальной платформы эмоциональной поддержки мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19».

Ежедневно, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети в виртуальном детском саду смогут посещать развивающие онлайн-занятия (10.00), уроки английского языка (11.00) и сказочную йогу (12.00). Все занятия будут также доступны в записи.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня рассказал, что к проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей, а четверть посетителей сайта «Виртуальной платформы эмоциональной поддержки» — не киевляне.

Пользователи виртуальной платформы могут воспользоваться консультациями тренеров по психо-эмоциональной поддержке, онлайн курсами, спортивными онлайн тренировками, осуществить виртуальные экскурсии столичными музеями и театрами.