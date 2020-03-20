Из-за коронавируса гонщики «Формулы-1» посоревнуются виртуально

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Ракурс

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 продолжается в Европе. В связи с этим отменили Гран-при «Формулы-1».

Гонка должна была пройти в Монте-Карло 24 мая. Об этом заявили организаторы гоночных соревнований «Формулы-1» в стране — Автомобильный клуб Монако.

Соревнование отменяют впервые с 1954 года. Сначала Гран-при хотели перенести, но позже организаторы, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, приняли решение отменить гонку в этом году вовсе.

Гран-при Монако впервые состоялся в 1929 году, с тех пор гоночные соревнования ежегодно проводились в мае.

О переносе дат проведения Гран-при также заявили в Нидерландах и Испании.

Представители «Формулы-1» уже заявили, что организуют официальный онлайн-чемпионат для действующих пилотов и приглашенных знаменитостей. Соревнования проведут посредством компьютерной игры F1 2019. Наблюдать за виртуальными заездами можно будет в YouTube, Facebook и Twitch.

Первой такой гонкой будет Гран-при Бахрейна 22 марта. Пилоты проедут 28 кругов, после чего в игре будут устраивать по одной гонке вместо каждого из отмененных этапов Чемпионата мира.

Сегодня также стало известно, что Международный авиасалон Фарнборо, который должен был состояться в Великобритании в июле этого года, отменили. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Свое решение они объяснили заботой о безопасности и здоровье участников, посетителей, подрядчиков и персонала в связи с пандемией коронавируса в мире.

Ранее «Ракурс» сообщал, что из-за коронавируса Евровидение в Роттердаме перенесли на 2021 год.