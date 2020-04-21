Новости Украины: Зеленский сравнил отношения с Трампом с приготовлением лимонада

https://racurs.ua/n137030-zelenskiy-ob-otnosheniyah-s-trampom-staraus-sdelat-limonad-iz-limona.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, убежден, что в международной политике необходимо «всегда видеть положительные результаты и уметь не раздувать искру». Он придерживается такой позиции, выстраивая отношения с США после прошлогодней скандальной беседы с американским президентом Дональдом Трампом, которая чуть не стоила последнему его должности.

Я всегда стараюсь сделать лимонад из лимона. Сколько бы суждений, слухов и теорий не распространялось вокруг нашей беседы с президентом США и, несмотря на то, что это вылилось в целую историю импичмента, у Украины остались хорошие партнерские и дружеские отношения с США, — утверждает Зеленский в ответе на запрос BBC News Украина.

В подтверждение своих слов президент напомнил о получении Киевом 400 млн долл. военной помощи от США вместо прогнозируемых 250 млн долл. Кроме этого, по мнению Зеленского, скандальный разговор с Трампом помог многим европейцам и американцам быстрее «найти Украину на карте мира».

Вместе с тем после разговора с Трампом визит Зеленского в США, который в прошлом году стремилась организовать команда президента, так и не состоялся.

У нас обязательно будет поездка в Вашингтон. Но неправильно говорить об этом во время пандемии коронавируса. Нам нужно преодолеть этот вызов всем вместе, а потом говорить о возвращении к обычному ритму жизни, — Зеленский объясняет отсутствие визита в Белый дом пандемией COVID-19.

Напомним, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа, но Сенат, который полностью контролируют республиканцы, не дал на это добро. Так завершилась скандальная эпопея с разговором Трампа с Зеленским летом 2019 года.