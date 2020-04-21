Новини України: Зеленський порівняв відносини з Трампом з приготуванням лимонаду

https://racurs.ua/ua/n137030-zelenskyy-pro-vidnosyny-z-trampom-namagausya-zrobyty-lymonad-iz-lymona.html

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Володимир Зеленський, президент України, переконаний, що у міжнародній політиці треба «завжди бачити позитивні результати та вміти не роздмухувати іскру». Такої ж думки він дотримується, вибудовуючи відносини зі США після минулорічної скандальної розмови з американським президентом Дональдом Трампом, яка мало не коштувала останньому посади.

Я завжди намагаюся зробити лимонад із лимона. Скільки б суджень, чуток та теорій не точилося щодо нашої розмови з президентом США і, попри те, що це вилилося в цілу історію імпічменту, в України залишилися добрі партнерські та дружні відносини зі США, — стверджує Зеленський у відповіді на запит BBC News Україна.

У підтвердження своїх слів президент нагадав про отримання Києвом 400 млн дол. військової допомоги замість прогнозованих 250 млн дол. Окрім цього, на думку Зеленського, скандальна розмова з Трампом допоможе багатьом європейцям та американцям швидше «знайти Україну на карті світу».

Разом з тим після розмови з Трампом візит Зеленського до США, який торік прагнула організувати команда президента, так і не відбувся.

У нас обов’язково буде поїздка до Вашингтона. Але неправильно говорити про це під час пандемії коронавірусу. Нам треба здолати цей виклик усім разом, а потім говорити про повернення до звичайного ритму життя, — Зеленський пояснює відсутність візиту у Білий дім пандемією COVID-19.

Нагадаємо, торік у грудні Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа, але Сенат, який повністю контролюють республіканці, на це не погодився. Так завершилася скандальна епопея з розмовою Трампа із Зеленським влітку 2019 року.