Світова криза і коронавірус: в МВФ назвали головного ворога економіки, фото — EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n137029-svitova-kryza-v-mvf-nazvaly-golovnogo-voroga-ekonomiky.html

Ракурс

Світова економічна криза та коронавірус крокують поруч. Карантин спричинює все нові й нові негативні наслідки для економіки. В МВФ розповіли, що наразі вважають головним ворогом для стабільності у світі відтік капіталів із ринків країн, що розвиваються.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в блозі на сайті МВФ написала, що з цих ринків вже «полетіли» приблизно 100 млрд дол. Це сталося через побоювання, пов’язані з невизначеністю коронавірусної світової кризи.

Гроші вирушили туди, де безпечніше. Ми хочемо, щоб цей процес був обернений назад , — заявила очільник МВФ.

Георгієва написала, що у 193 країнах на подолання кризи виділили вже 8 трлн дол., крім того центральні банки підтримали ліквідність фінансових систем ще на 6 трлн дол. Вона вважає, що цих заходів достатньо за умови, якщо криза розтягнеться на місяці, але доведеться виділяти більше, якщо вона затягнеться довше.

Очільник МВФ вважає, що через коронавірус рівень життя впаде в 170 країнах, причому сильніше постраждають ринки, що розвиваються.

Я найбільше турбуюся про країни з ринковою економікою та про країни, що розвиваються, — написала Георгієва і додала, що МВФ вже схвалив надзвичайне фінансування для 21 зі 103 країн.





В МВФ вважають, що відповіддю національних урядів на світову кризу є зміцнення їх систем охорони здоров’я, запобігання масових банкрутств і тривалих черг за допомогою з безробіття.

Раніше в МВФ прогнозували, що економіка планети у 2020 році впаде на 3%, а також повідомляли, що світова криза викликала нову рецесію.