Мировой кризис: в МВФ назвали главного врага экономики, фото — EPA-EFE

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Мировой экономический кризис и коронавирус шагают рядом. Карантин вызывает все новые и новые негативные последствия для экономики. В МВФ рассказали, что сейчас считают главным врагом для стабильности в мире отток капиталов из рынков развивающихся стран.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в блоге на сайте МВФ написала, что из этих рынков уже «улетели» примерно 100 млрд долл. Это произошло из-за опасений, связанных с неопределенностью коронавирусного мирового кризиса.

Деньги отправились туда, где безопаснее. Мы хотим, чтобы этот процесс был обращен назад, —- заявила глава МВФ.

Георгиева написала, что в 193 странах на преодоление кризиса выделили уже 8 трлн долл., кроме того центральные банки поддержали ликвидность финансовых систем еще на 6 трлн долл. Она считает, что этих мер достаточно при условии, если кризис растянется на месяцы, но придется выделять больше, если он затянется дольше.

Глава МВФ считает, что из-за коронавируса уровень жизни упадет в 170 странах, причем сильнее всего пострадают развивающиеся рынки.

Я больше беспокоюсь о странах с рыночной экономикой и о развивающихся странах, — написала Георгиева и добавила, что МВФ уже одобрил чрезвычайное финансирование для 21 из 103 стран.



В МВФ считают, что ответом национальных правительств на мировой кризис является укрепление их систем здравоохранения, предотвращение массовых банкротств и длительных очередей за пособием по безработице.

Ранее в МВФ прогнозировали, что экономика планеты в 2020 году упадет на 3%, а также сообщали, что мировой кризис вызвал новую рецессию.