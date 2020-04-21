Карантин в Киеве планируют ослабить через неделю-две

https://racurs.ua/n137028-karantin-v-kieve-planiruut-oslabit-cherez-nedelu-dve-posle-prohojdeniya-pika-epidemii-klichko.html

Ракурс

Карантин в Киеве ослабят, ориентировочно, через неделю-две — когда в городе будет пройден пик распространения коронавируса. После этого власти города планируют начать ослаблять ограничения, однако будут делать это медленно и осторожно.

Для этого власти города разработали план поэтапного ослабления карантина. Также проводятся консультации с мэрами европейских городов, где пик эпидемии уже прошел. Об этом во время онлайн-брифинга 21 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что столица не может слишком долго быть на карантине, ведь бизнес должен работать, а город развиваться. Однако сейчас важно то, как город преодолеет пик заболевания, насколько большим он будет. Мэр города отметил, что киевляне в целом придерживаются карантина, на Пасху в городе не были зафиксированы массовые нарушения, однако полиция все равно будет дежурить возле храмов до конца недели.

Кличко добавил, что город продолжает бороться с распространением инфекции. Так, на выходных на блокпостах при въезде в столицу были зарегистрированы 60 человек с повышенной температурой, ни одного из них не пропустили в город. Кроме того, специалисты еще раз проведут усиленную дезинфекцию Киево-Печерской лавры, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Все служители лавры находятся под присмотром медиков.

За прошедшие сутки в городе зафиксировали 42 новых случая заболевания коронавирусом, больше всего — в Днепровском районе, 12 новых больных. В целом больше всего больных в городе зафиксировано в Печерском районе — 246 случаев.

Напомним, Кличко также рассказал, что медикам, вовлеченным в лечение коронавируса, в марте выплатят девять должностных окладов. На это из городского бюджета дополнительно выделят 10,8 млн грн.