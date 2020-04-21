Карантин у Києві планують послабити за тиждень-два

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Карантин у Києві послаблять, орієнтовно, за тиждень-два — коли у місті буде пройдений пік поширення захворювання на коронавірус. Після цього влада міста планує почати послаблювати обмеження, проте робитиме це повільно та обережно.

Для цього влада міста розробила план поетапного послаблення карантину. Також проводяться консультації з мерами європейських міст, де пік епідемії вже пройшов. Про це під час онлайн-брифінгу 21 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що столиця не може занадто довго бути на карантині, адже бізнес має працювати, а місто розвиватися. Проте на сьогодні важливо те, як місто подолає пік захворювання, наскільки великим він буде. Мер міста зазначив, що кияни загалом дотримуються карантину, на Великдень у місті не були зафіксовані масові порушення, проте поліція все одно чергуватиме біля храмів до кінця тижня.

Кличко додав, що місто продовжує боротися з поширенням інфекції. Так, на вихідних на блокпостах при в’їзді до столиці були зареєстровані 60 осіб з підвищеною температурою, жодного з них не пропустили до міста. Окрім того, фахівці ще раз проведуть посилену дезінфекцію Києво-Печерської лаври, де був зафіксований спалах коронавірусу. Усі служителі лаври перебувають під медичним наглядом.

За минулу добу у місті зафіксували 42 нових випадки захворювання на коронавірус, найбільше — у Дніпровському районі, 12 нових хворих. Загалом найбільше хворих у місті зафіксовано у Печерському районі — 246 випадків.

Нагадаємо, Кличко також розповів, що медикам, залученим до лікування коронавірусу, у березні виплатять дев’ять посадових окладів. На це з міського бюджету додатково виділять 10,8 млн грн.