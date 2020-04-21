Новини України: Зеленський заявив, що у його нинішній команді кожен — фахівець / Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n137027-zelenskyy-pro-kadrovu-polityku-v-moyiy-nynishniy-komandi-kojen-fahivec.html

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Володимир Зеленський, якого на президентських виборах 2019 року було обрано новим главою держави, розповів про свою кадрову політику. Лідер України наголосив, що «незамінних людей не буває". Водночас він вважає свою теперішню команду — фахівцями.

Я вважаю, що в нинішній моїй команді кожен — фахівець. А інші просто мусять швидко вчитися, у турборежимі. Або йти, якщо їм стало важко. За рік ми почистили кадри, ми залишили найкращих, набралися досвіду й тепер ще впевненіше зустрічаємо виклики, — наголосив Зеленський в інтерв’ю BBC News Україна.

На його думку, ті, хто не здатний впоратися з викликами сьогодення, можуть піти у відставку за півроку, квартал або навіть місяць — незалежно від посади та минулих заслуг. Ймовірно тут Зеленський вказував на екс-прем'єра Олексія Гончарука та колишнього очільника МОЗ Іллю Ємця, який не протримався на посаді й місяця у час епідемії коронавірусу.

Посада — не бонус і не винагорода, це, насамперед, відповідальність… Незамінних немає попри те, що вони є друзями, знайомими чи мали заслуги під час президентської кампанії. Незмінність курсу ми поєднуємо з можливістю швидкої заміни кадрів, — резюмував Зеленський про свою кадрову політику.





Нагадаємо, Зеленський також зізнався, чи жалкує про похід у велику політику.

21 квітня 2019 року у другому турі президентських виборів Зеленський переміг свого опонента з результатом у 73,22% підтримки проти 24,45% за тодішнього президента Петра Порошенка.