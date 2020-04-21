Новости Украины: Зеленский заявил, что в его нынешней команде каждый - специалист / Фото: ОПУ

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Владимир Зеленский, которого на президентских выборах 2019 года избрали новым главой государства, рассказал о своей кадровой политике. Лидер Украины подчеркнул, что «незаменимых людей не бывает». В то же время он считает свою нынешнюю команду — специалистами.

Я считаю, что в нынешней моей команде каждый — специалист. А другие просто должны быстро учиться, в турборежиме. Или идти, если им стало трудно. За год мы почистили кадры, мы оставили лучших, набрались опыта и теперь еще увереннее встречаем вызовы, — подчеркнул Зеленский в интервью для BBC News Україна.

По его мнению, те, кто не способен справиться с вызовами современности, могут уйти в отставку за полгода, квартал или даже месяц — независимо от должности и прошлых заслуг. Вероятно здесь Зеленский имеет в виду экс-премьера Алексея Гончарука и бывшего главу Минздрава Илью Емца, который не продержался на своей должности и месяца в разгар эпидемии коронавируса.

Должность — не бонус и не награда, это, прежде всего, ответственность… Незаменимых нет, несмотря на то, что они являются друзьями, знакомыми или имели заслуги во время президентской кампании. Неизменность курса мы сочетаем с возможностью быстрой замены кадров, — резюмировал Зеленский о своей кадровой политике.



Напомним, Зеленский также признался, сожалеет ли о походе в большую политику.

21 апреля 2019 года во втором туре президентских выборов Зеленский победил своего оппонента с результатом в 73,22% поддержки против 24,45% за тогдашнего президента Петра Порошенко.