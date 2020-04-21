Екс-глава ДБР Труба заявив, що йому хочуть оголосити підозру. Фото: 24 Канал

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Роман Труба, колишній глава Державного бюро розслідувань (ДБР), заявив, що найближчим часом влада збирається вручити йому підозру.

Він не уточнив, через що йому хочуть оголосити підозру, але сказав, що виклик приймає і пообіцяв «відповісти жорстко». Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За даними ЗМІ, підозра екс-главі Держбюро розслідувань стосується кадрового питання у відомстві. У 2018 році Труба відмовився призначати рекомендованих зовнішньою комісією 27 кандидатів на керівні посади у бюро. Тодішній глава ДБР повідомив, що результати конкурсу були сфальсифіковані, а деяких кандидатур йому нав’язали.

Також він тоді повідомляв, що зовнішня комісія знищила результати поліграфа кандидатів у Держбюро розслідувань, а деякі з них є фігурантами кримінальних проваджень.

Ймовірно, так генеральний прокурор Ірина Венедіктова і нинішнє керівництво Держбюро розслідувань намагаються дискредитувати Трубу і його людей у ДБР, адже зараз її та відомство критикують за те, що кримінальні провадження проти екс-президента Петра Порошенка не розслідуються. Таким чином вони, можливо, намагаються відвернути увагу від критики ДБР.

Нагадаємо, раніше Telegram-канал «Трубу прорвало» оприлюднив записи розмови, пов’язаної з розслідуванням так званої «справи Шевцова», фігурантом якої є заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євген Шевцов.