Экс-глава ГБР Труба заявил, что ему хотят объявить подозрение. Фото: 24 Канал

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Роман Труба, бывший глава Государственного бюро расследований (ГБР), заявил, что в ближайшее время власть собирается вручить ему подозрение.

Он не уточнил, из-за чего ему хотят объявить подозрение, но сказал, что вызов принимает и пообещал «ответить жестко». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, подозрение экс-главе Госбюро расследований касается кадрового вопроса в ведомстве. В 2018 году Труба отказался назначать рекомендуемых внешней комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в бюро. Тогдашний глава ГБР сообщил, что результаты конкурса были сфальсифицированы, а некоторых кандидатур ему навязали.

Также он тогда сообщал, что внешняя комиссия уничтожила результаты полиграфа кандидатов в Госбюро расследований, а некоторые из них являются фигурантами уголовных расследований.

Вероятно, таким образом генеральный прокурор Ирина Венедиктова и нынешнее руководство Госбюро расследований пытается дискредитировать Трубу и его людей в ГБР, ведь сейчас ее и ведомство критикуют за то, что уголовные производства против экс-президента Петра Порошенко не расследуются. Таким образом они, возможно, пытаются отвлечь внимание от критики ГБР.

Напомним, ранее Telegram-канал «Трубу прорвало» обнародовал записи разговора, связанного с расследованием так называемого «дела Шевцова», фигурантом которого является заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгений Шевцов.