Цены на нефть повлияли на курс доллара в России: инфографика

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Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упали на 11,5%, до 22,91 долл. за баррель по состоянию на утро 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

На рынке сырья продолжает наблюдаться отрицательная динамика после 300%-го обвала на бирже Нью-Йорка цены на фьючерсы американской нефти WTI, достигшей отрицательных значений — -40 долл. за баррель. Речь идет о майских фьючерсах, у которых 21 апреля истекает срок обращения. Отметим, что обвал цен на нефть также связывают со значительной загруженностью нефтехранилищ.

В целом спрос на нефть упал более чем на треть — избыток поставок на рынке достигает 36 млн баррелей в сутки. По информации Reuters, сейчас в танкерах, стоящих на якоре, хранятся рекордные 160 млн баррелей нефти.

Спотовые цены на российскую нефть Urals также «ушли в минус» до -3 долл. за баррель на торгах в Европе после падения майских фьючерсов на WTI. Это означает, что продавцы нефти готовы доплачивать покупателю, чтобы у них забрали сырье.

Падение цен на нефть погнало вниз и курс рубля к доллару и евро. В Москве курс доллара вырос на 1,3% до 76,5 руб., а курс евро — на 1,2% до 83 руб.

Напомним, вчера торги на NYMEX завершились сокрушительным падением цены на нефть, впервые в истории она стала отрицательной. В ходе торгов стоимость контракта на поставку нефти WTI достигала минус 40,32 долл. за баррель — абсолютного исторического минимума.