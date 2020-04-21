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Ракурс
Ціна нафти погнала донизу російський рубль: інфографіка

Ціни на нафту погнали донизу російський рубль (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2020, 11:52
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Ціна нафти марки Brent на лондонській біржі ICE впали на 11,5%, до 22,91 дол. за барель станом на ранок 21 квітня. Про це свідчать дані біржових торгів.

На ринку сировини продовжує спостерігатися негативна динаміка після 300%-го обвалу на біржі у Нью-Йорку ціни на ф’ючерси американської нафти WTI, яка сягнула негативних значень — до -40 дол. за барель. Йдеться про травневі ф’ючерси, у яких 21 квітня закінчується термін обігу. Зауважимо, що обвал цін на нафту також пов’язують зі значною завантаженістю нафтосховищ.

Ціна нафти марки Brent

Ціни на нафту

Загалом попит на нафту впав більш ніж на третину — надлишок поставок на ринку досягає 36 млн барелів на добу. За інформацією Reuters, наразі в танкерах, що стоять на якорі, зберігаються рекордні 160 млн барелів нафти.

Спотові ціни на російську нафту Urals також «пішли у мінус» до -3 дол. за барель під час торгів у Європі після падіння травневих ф’ючерсів на WTI. Це означає, що продавці нафти готові доплатити покупцеві, щоб у них забрали сировину.

Падіння цін на нафту погнало донизу й російський рубль. У Москві курс рубля до долара впав на понад 1,3% до 76,5 руб., а курс рубля до євро — на 1,2% до 83 руб.



Курс рубля до долара і курс рубля до євро

Нагадаємо, учора торги на NYMEX завершилися нищівним падінням цін на нафту, вперше в історії вона стала негативною. Під час торгів вартість контракту на поставку нафти WTI досягала мінус 40,32 дол. за барель — абсолютного історичного мінімуму.

Джерело: Ракурс


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