Ціна нафти погнала донизу російський рубль: інфографіка

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Ціна нафти марки Brent на лондонській біржі ICE впали на 11,5%, до 22,91 дол. за барель станом на ранок 21 квітня. Про це свідчать дані біржових торгів.

На ринку сировини продовжує спостерігатися негативна динаміка після 300%-го обвалу на біржі у Нью-Йорку ціни на ф’ючерси американської нафти WTI, яка сягнула негативних значень — до -40 дол. за барель. Йдеться про травневі ф’ючерси, у яких 21 квітня закінчується термін обігу. Зауважимо, що обвал цін на нафту також пов’язують зі значною завантаженістю нафтосховищ.

Загалом попит на нафту впав більш ніж на третину — надлишок поставок на ринку досягає 36 млн барелів на добу. За інформацією Reuters, наразі в танкерах, що стоять на якорі, зберігаються рекордні 160 млн барелів нафти.

Спотові ціни на російську нафту Urals також «пішли у мінус» до -3 дол. за барель під час торгів у Європі після падіння травневих ф’ючерсів на WTI. Це означає, що продавці нафти готові доплатити покупцеві, щоб у них забрали сировину.

Падіння цін на нафту погнало донизу й російський рубль. У Москві курс рубля до долара впав на понад 1,3% до 76,5 руб., а курс рубля до євро — на 1,2% до 83 руб.

Нагадаємо, учора торги на NYMEX завершилися нищівним падінням цін на нафту, вперше в історії вона стала негативною. Під час торгів вартість контракту на поставку нафти WTI досягала мінус 40,32 дол. за барель — абсолютного історичного мінімуму.