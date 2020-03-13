Трубу прорвало: обнародована запись якобы разговора экс-главы ГБР об обысках судей по «делу Шевцова»

Роман Труба фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n135103-trubu-prorvalo-obnarodovana-zapis-yakoby-razgovora-eks-glavy-gbr-ob-obyskah-sudey-po-delu.html

Ракурс

«Кассетный скандал» с участием Романа Трубы, бывшим главой Государственного бюро расследований (ГБР), продолжается.

Telegram-канал «Трубу прорвало», распространяющий аудиозаписи якобы прослушивания разговоров экс-главы ГБР, опубликовал запись, на которой слышны голоса, похожие на голоса Трубы и бывшего руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко.

Этот разговор якобы касался расследования так называемого «дела Шевцова», связанного с заместителем начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгением Шевцовым, фигурантом скандалов о притеснениях свободы слова и преследованиях журналистов.

В 2018 году Шевцов победил в конкурсе на должность руководителя управления организации досудебных расследований ГБР. Однако СМИ позже сообщили об обнаружении в работе соответствующей комиссии нарушений.

На обнародованных Telegram-каналом записях собеседник предлагает мужчине с голосом, похожим на голос Трубы, вызвать подчиненного «на ковер» из-за «самоуправства», связанного с обысками у одного из судей в рамках «дела Шевцова».

Напомним, в декабре 2019 Telegram-канал «Трубу прорвало» обнародовал записи относительно возможного давления экс-главы ГБР на следователя по делу Петра Порошенко.