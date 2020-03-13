Трубу прорвало: оприлюднено запис нібито розмови екс-глави ДБР про обшуки суддів у «справі Шевцова»

Роман Труба, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n135103-kasetnyy-skandal-za-uchasti-truby-opryludneno-zapys-nibyto-rozmovy-schodo-obshukiv-u-spravi.html

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«Касетний скандал» за участі Романа Труби, колишнього очільника Державного бюро розслідувань (ДБР), триває.

Telegram-канал «Трубу прорвало», який поширює аудіозаписи нібито прослуховування розмов екс-очільника ДБР, опублікував запис, на якому чути голоси, схожі на голоси Труби та колишнього керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка.

Ця розмова нібито стосувалась розслідування так званої «справи Шевцова», пов’язаної із заступником начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євгеном Шевцовим, фігурантом скандалів щодо утисків свободи слова та переслідувань журналістів.

У 2018 році Шевцов переміг у конкурсі на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР. Однак ЗМІ згодом повідомили про виявлення в роботі відповідної комісії порушень.

На оприлюднених Telegram-каналом записах співрозмовник пропонує чоловікові з голосом, схожим на голос Труби, викликати підлеглого «на килим» через «самоуправство», пов’язане з обшуками в одного із суддів у межах «справи Шевцова».

Нагадаємо, у грудні 2019 року Telegram-канал «Трубу прорвало» оприлюднив записи щодо можливого тиску екс-очільника ДБР на слідчого у справі Петра Порошенка.