Зеленський ліквідовує ДАБІ. Фото: EPA

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Володимир Зеленський, президент України, розпочав боротьбу з корупцією у сфері будування та заявив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

За словами президента, ця галузь є однією з найбільш корумпованих в Україні. Про це він сказав на позачерговому засіданні уряду, де була презентована реформа системи містобудування.

Чиновники набудували в цій галузі хмарочос із різних схем та договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування, — зазначив Зеленський.

У зв’язку з цим було прийняте рішення ліквідувати монополію в сфері містобудування.

Ми ліквідуємо монополію у сфері містобудування. Скажу зараз три слова, на які чекав, мені здається, весь чесний будівельний бізнес України — ми ліквідуємо ДАБІ (Державну архітектурно-будівельну інспекцію — ред.). Отримання державних послуг буде прозорим, процес отримання державних послуг буде зручним і з мінімальним впливом чиновників, — додав президент.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що реформа системи містобудування означатиме, що тепер майже все можна буде робити за допомогою електронного кабінету. Так, онлайн можна буде обрати земельну ділянку, отримати вхідні дані, замовити проектування об'єкта, отримати право на будівельні роботи, ввести об'єкт в експлуатацію та отримати на нього право власності.

Окрім того, для забудовників створили окремий сайт bezdabi.gov.ua, де можна буде дізнатися про нову реформу та повідомити про випадки корупції.

Нагадаємо, раніше до «Київметробуду» прийшли з обшуками через незаконне заволодіння коштами держбюджету, виділеними на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену.