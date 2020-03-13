Зеленский ликвидирует ГАСИ. Фото: EPA

https://racurs.ua/n135102-zelenskiy-vzyalsya-za-sferu-stroitelstva-likvidiruet-gasi.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, начал борьбу с коррупцией в сфере строительства и заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

По словам президента, эта отрасль является одной из наиболее коррумпированных в Украине. Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства, где была представлена ​​реформа системы градостроительства.

Чиновники настроили в этой области небоскреб из разных схем и договорняков. Наибольшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства, — отметил Зеленский.

В связи с этим было принято решение ликвидировать монополию в сфере градостроительства.

Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу сейчас три слова, которые ждал, мне кажется, весь честной строительный бизнес Украины — мы ликвидируем ГАСИ (Государственную архитектурно-строительную инспекцию — ред.). Получение государственных услуг будет прозрачным, процесс получения государственных услуг будет удобным и с минимальным воздействием чиновников, — добавил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что реформа системы градостроительства означает, что теперь почти все можно будет делать с помощью электронного кабинета. Так, онлайн можно будет выбрать земельный участок, получить входные данные, заказать проектирование объекта, получить право на строительные работы, ввести объект в эксплуатацию и получить на него право собственности.

Кроме того, для застройщиков создали отдельный сайт bezdabi.gov.ua, где можно будет узнать о новой реформе и сообщить о случаях коррупции.

Напомним, ранее в «Киевметрострой» пришли с обысками из-за незаконного завладения средствами госбюджета, выделенными на строительство участка Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена.