Віртуальний дитсадок у Києві: навчатимуть англійської мови та казкової йоги, фото — "КП в Україні"

https://racurs.ua/ua/n137031-virtualnyy-dytsadok-zapuskaut-u-kyievi-vykladatymut-angliysku-i-yogu.html

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Віртуальний дитсадок розпочне працювати у Києві з 24 квітня. Вихователі навчатимуть дітей англійської мови та казкової йоги. У садок на час карантину в столиці запрошують дітей віком від 4 до 6 років.

Дитячий садок в онлайні працюватиме на сайті КДМА, а саме на сторінці «Віртуальної платформи емоційної підтримки моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19».

Щодня, з понеділка по п’ятницю, окрім святкових днів, діти у віртуальному дитсадку зможуть відвідувати розвиваючі онлайн-заняття (10.00), уроки англійської мови (11.00) та казкову йогу (12.00). Всі заняття будуть також доступні у запису.

Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу сьогодні розповів, що до проведення занять залучили професійних викладачів, а чверть відвідувачів сайту «Віртуальної платформи емоційної підтримки» — не кияни.

Користувачі віртуальної платформи можуть скористатися консультаціями тренерів з психо-емоційної підтримки, онлайн курсами, спортивними онлайн тренуваннями, здійснити віртуальні екскурсії столичними музеями та театрами.