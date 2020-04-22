Владимир Зеленский. Фото: Подробности

https://racurs.ua/n137108-zelenskiy-pokajet-ukraincam-kino-o-gode-prezidentstva-a-s-jurnalistami-pogovorit-posle-karantina.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский во время карантина решил рассказать про первый год своего президентства в кино. Сегодня в 19.00 на страницах Офиса президента в соцсетях и на нескольких каналах покажут фильм «Год президента Зеленского».

А вот вживую с журналистами Зеленский пообщается только после завершения карантина. Тогда будет организована пресс-конференция, сообщает пресс-служба ОП в Telegram.

Между тем Зеленский продолжает проводить совещания по борьбе с распространением коронавируса. На сегодняшнем совещании было выдвинуто предположение, что рост заболеваемости связан с пасхальными праздниками, во время которых многие украинцы не соблюдали правила карантина.

Новым вызовом для страны, по мнению ОП, станут майские праздники. Зеленский призвал украинцев не создавать массовых скоплений людей и воздержаться от уличных празднований.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании заявил, что Организация Объединенных Наций выделяет Украине 140 млн долл. для борьбы с коронавирусом. В Кабмине планируют направить эту финансовую помощь в области, расположенные близ линии разграничения.

Как ранее писал «Ракурс», ООН решила выделить 33 млн долл. для борьбы с коронавирусом на востоке Украины. По версии ООН, эти средства должны быть потрачены на гуманитарную помощь по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Однако украинские активисты опасаются, что деньги ООН пойдут на финансирование членов незаконных вооруженных формирований, а вовсе не на оказание помощи незащищенным слоям населения оккупированного Донбасса.