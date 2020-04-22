Пытки детей в фильме "Дау. Дегенерация": прокуратура открыла дело относительно съемок в Харькове, фото — УП

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Пытки детей в фильме «Дау. Дегенерация» продолжают находиться в центре громкого скандала. В Офисе генпрокурора сообщили, что прокуратура начала соответствующее уголовное производство.

Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области открыли дело по ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 (пытки, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины.

Несовершеннолетним (детям-сиротам) группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, видео может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации, — говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Вчера в сети появилась информация и кадры об использовании детей в съемках фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского, которые проходили в Харькове. Одна из сотрудниц проекта призналась, что к съемкам привлекались дети-сироты, которых на площадке сопровождали соцработники, вероятно, сотрудники детдома.

Проект российского режиссера Хржановского «Дау. Дегенерация» реализован, в том числе и за деньги украинских налогоплательщиков.

Сегодня компания «Феномен-Украина», которая занималась съемками проекта в Украине, объяснила Уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе, что на съемках сцен с детьми присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

В «Феномене» утверждают, что «никакого влияния на детей з помощью реквизита или копий научных и медицинских приборов осуществлено не было, а съемки продолжались менее двух часов».

Киношники якобы имеют разрешение на съемку и подтверждение того, что дети находились с опекунами, которые сразу после съемки оставили съемочную площадку.

Премьера фильма состоялась в рамках официальной программы Берлинского кинофестиваля в феврале. Сериал «Дегенерация», частью которого является этот фильм, получил прокатное удостоверение в Великобритании.