Фильм «Дау. Дегенерация» оказался в эпицентре скандала из-за сцен насилия над младенцами-сиротами / Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n137047-v-harkove-vo-vremya-semok-filma-dau-degeneraciya-pytali-mladencev-iz-detdomov-foto.html

Ракурс

Фильм «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского, съемки которого проходили в Харькове, всколыхнул украинцев сценами насилия над младенцами из украинских детских домов.

Российский проект «Дау» создавался на протяжении 14 лет. В прошлом году минкультуры России частично отказало «Дау» в прокате из-за пропаганды порнографии. В то же время в Украине Хржановскому удалось привлечь к съемкам детей-сирот. После того, как на эту ситуацию обратила внимание эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко, к делу подключился и детский омбудсмен Николай Кулеба.

В сети появилась информация и кадры с использованием детей в съемках фильма «Дау. Дегенерация». Добавлю изображение для понимания того, в каких ужасных кадрах приняли участие дети. Согласно полученной предварительной информации, в съемках использовали детей из дома ребенка… Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения. Достоверность этих фактов, а также то, кто разрешил использовать детей, должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом, — написал Кулеба в Фейсбук.

В то же время Елена Самойленко забила тревогу из-за использования детей в сценах с насилием. Она напомнила, что в некоторых странах запрещено снимать новорожденных до определенного возраста, также ребенка должен сопровождать социальный работник.

Сцена с младенцами показалась мне насильственной. Во-первых, потому что дети не могли отказаться от съемок, не могли сказать, что им не нравится окружение. Они плакали, а взрослые их не успокаивали. Это неадекватно, это могло спровоцировать депрессию, фрустрацию и страх смерти у ребенка, — отметила Самойленко.

Она добавила, что одна из сотрудниц проекта признались, что в съемках использовались дети-сироты, которых на площадке сопровождали соцработники (вероятно, рабочие детского дома).

По мнению съемочной команды, дети не пострадали. Наоборот, им сделали ЭЭГ по назначению врача. ЭЭГ — это диагностическая процедура по выявлению эпилептических состояний… Гипотетически, у младенцев могли подозревать эпилепсию. Для таких детей стимуляция светом, стресс, истерика, повышенный пульс и частота дыхания могут стать провоцирующим фактором и вызвать приступ. Получилось так, что в Украине граждане другой страны могут прийти в детдом и набрать младенцев на съемки кино… Каст проекта «Дау» использовал детей-сирот… чтобы снять в фильме, где их раздевают, подключают к головам фиксирующие электроды, подвергают эмоциональному и психологическому насилию. Некоторые люди, задействованные в проекте, рассказывают (анонимно, к сожалению), что мальчик, исполнявший роль сына главных героев, тоже из детского дома. Якобы, ребенка взяли, он пожил на проекте «в семье», а затем его вернули в детдом, — описывает ситуацию Самойленко.

Эксперт отметила, что это плохой прецедент с использованием детского труда и незащищенного статуса сирот.

Нам нужно новое законодательство о съемках детей. Там должны быть определены возрастные аспекты: с какого возраста можно снимать детей, чтобы не нанести им вреда. На любую съемку, где присутствуют дети, должны быть привлечены службы по делам ребенка. Или правозащитники, детские психологи, которые гарантированно будут на стороне ребенка, — резюмировала Самойленко.

Кроме этого, проект режиссера Хржановского «Дау» был реализован, в том числе и за деньги украинских налогоплательщиков. Сам Илья Хржановский — с 4 декабря является художественным руководителем Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», основанного в 2016 году на средства российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана.

На производство «Дау» изначально выделялись средства минкультуры РФ, однако из-за срыва сроков кинопроизводства в 2015 году их пришлось вернуть. А «Госкино» — Министерство кино Украины — несмотря на срыв сроков, не требовало возвращения своих инвестиций, сделанных еще в период съемок в Харькове. Таким образом, во время агрессии РФ Украина поддержала российский кинопроект. Участвовали в съемках в Харькове Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон.