В Николаевской области первый летальный случай от коронавируса

https://racurs.ua/n137046-v-nikolaevskoy-oblasti-pervyy-letalnyy-sluchay-ot-koronavirusa-umerla-pojilaya-jenschina.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 6 тыс. человек, из них 161 случай летальный. Первая смерть от коронавируса сегодня зарегистрирована в Николаевской области, где длительное время не фиксировали ни одно случая заболевания.

Умерла 81-летняя женщина, жительница с. Вороновка, Вознесенского района. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций со ссылкой на местный лабораторный центр Минздрава.

Женщина заразилась 1 апреля, а 9-го ее госпитализировали в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирус. Ей сделали ПЦР-тест на COVID-19, 11 апреля диагноз был подтвержден. Через 10 дней, 21 апреля, женщина умерла.

В областном штабе не сообщили, были ли у умершей сопутствующие заболевания и была ли она подключена к аппарату ИВЛ. Всего в области зафиксировано 83 случая инфицирования. За сутки это количество возросло на 42, половина из которых — в Домановском районе.

33 человека из 83 подтвержденных случаев — это жители Вознесенска и Вознесенского района, 28 — Домановского района, девять — Николаева, шестеро — Первомайска, четверо — Арбузинского района. Также болезнь зафиксировали в Южноукраинске, Казанковском и Врадиевском районах. Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировали 286 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, коронавирус в Украине обнаружили уже у 6 тыс. 125 тыс. человек. В течение суток заболели 64 медика, а также 25 детей. Всего за сутки зафиксировано 415 новых случаев.