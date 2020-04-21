Телеканал «112 Украина» демонстрировал российский мультфильм на Пасху, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n137045-nacsovet-rassmotrit-vopros-demonstracii-telekanalom-112-ukraina-rossiyskogo-multfilma-o-horoshih.html

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 23 апреля может рассмотреть как неотложный вопрос относительно демонстрации телеканалом «112 Украина» на Пасху российского мультфильма «Необычное путешествие Серафимы».

Рассмотрение этого вопроса готовится на ближайшее заседание, он будет внесен с голоса как безотлагательный. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на члена Нацсовета Валентина Коваля.

Реакция будет, но она будет касаться нарушений законодательства, которые нужно зафиксировать, — отметил Коваль.



Этот мультфильм был создан в 2015 году при финансовой поддержке Минкультуры РФ. Пользователи соцсетей характеризуют его как мультфильм «о хороших чекистах и российских попах».

Напомним, в начале года Нацсовет назначала проверку телеканала «112 Украина» из-за нарушений законов Украины.