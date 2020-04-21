Телеканал «112 Україна» демонстрував російський мультфільм на Великдень, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n137045-nacrada-rozglyane-pytannya-demonstraciyi-telekanalom-112-ukrayina-rosiyskogo-multfilmu-pro.html

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 23 квітня може розглянути як невідкладне питання щодо демонстрації телеканалом «112 Україна» на Великдень російського мультфільму «Незвичайна подорож Серафими».

Розгляд цього питання готується на найближче засідання, воно буде внесене з голосу як невідкладне. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на члена Нацради Валентина Коваля.

Реакція буде, але вона стосуватиметься порушень законодавства, які треба зафіксувати, — зазначив Коваль.





Цей мультфільм був створений у 2015 році за фінансової підтримки Мінкультури РФ. Користувачі соцмереж характеризують її як мультфільм «про хороших чекістів та російських попів».

Нагадаємо, на початку року Нацрада призначала перевірку телеканалу «112 Україна» через порушення законів України.