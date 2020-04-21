Корея виділила Україні 700 тис. дол. на боротьбу з COVID-19. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 6 тис. осіб, але пік епідемії очікується тільки на початку травня. У зв’язку з цим уряд Південної Кореї вирішив виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 700 тис. дол., але за певної умови.

Так, 300 тис. дол. від цієї суми будуть витрачені на корейські тести на коронавірус. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

Другу частину — 400 тис. дол. — Корея передасть в Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні Організації Об'єднаних Націй. Зазначається, що це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога.

За інформацією міністерства, рішенню передувала розмова президента України Володимира Зеленського з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 10 квітня, а також зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з послом Південної Кореї в Україні Квон Кі-Чангом 31 березня.

Кулеба також подякував іноземним партнерам, зазначивши, що «ці гроші значно посилять обороноздатність України у боротьбі з коронавірусом». Коли саме Корея передасть гроші, не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що захисні костюми, необхідні медикам, які борються з коронавірусів, Міністерство охорони здоров’я закуповує на 40% дорожче, ніж могло б.