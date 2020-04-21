Медики потребують захисних костюмів, фото: Naked Science

https://racurs.ua/ua/n137042-zahysni-kostumy-dlya-likariv-moz-zakupovuie-na-40-dorojche-deputat.html

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Захисні костюми, необхідні медикам, які борються з коронавірусом, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) закуповує на 40% дорожче, ніж могло б.

Про це йдеться у статті народного депутата із фракції «Голос» Олександри Устінової, опублікованій на сайті «Української правди».

Найближчим часом до України надійдуть 4,7 тис. костюмів, які закупили за ціною 12 дол. США за штуку. Проте Україні таких костюмів потрібно майже мільйон, наголошує Устінова.

Тому міністерство, вже за нового його очільника Максима Степанова, взялося теж купувати костюми, — зазначила депутат. — Але не через міжнародні організації, які зазвичай дають найнижчі ціни на таку продукцію, а самі.

За її словами, МОЗ розраховувало, що вартість одного костюму становитиме близько 400 грн, однак держпідприємству «Медичні закупівлі», яке мало закупити ці костюми, вдалося домовитися з українським виробником про постачання костюмів на 40% дешевше — по 245 грн за штуку, у зв’язку з великою партією товару.

Таким чином, економія склала б 13,7 млн грн, за цю суму можна було б закупити ще 50 тис. костюмів. Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов відмовився підписувати відповідні документи, зазначає Устінова.

МОЗ переоголосило тендер, уже силами свого рідного тендерного комітету, і не повірите, менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм. Тендерів же зараз не треба проводити — пандемія, купуй скільки хочеш, по чому захочеш і в кого захочеш, — наголошує народний депутат.

Таким чином, замість 22 млн грн за ці костюми держава заплатить 34,8 млн грн. Крім того, зменшена їхня кількість — з 90 тис. до 71 тис.

За її словами, результати дешевшого тендеру були скасовані, оскільки МОЗ «передумало за ніч» і додало ще одну вимогу щодо сертифікації таких костюмів.

Але навіть, якщо взяти до уваги необхідність сертифікації EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008, то, по-перше, МОЗ повинен був виставити вимогу дотримання цього стандарту із самого початку, при чому вартувало проінформувати про це всіх державних замовників, включаючи власне закупівельне підприємство. Проте в МОЗ цього не зробили, — зазначає депутат.

Крім того, наголошує Устінова, це є захмарною ціною навіть за оновлених вимог до костюмів, оскільки в міжнародних організацій ціна за відповідні костюми складає близько 300 грн за штуку.

Нагадаємо, на Одещині на карантин закрили лікарню, де інфікувалися медики.