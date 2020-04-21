У гуртожитку під Києвом коронавірусом інфіковані 37 осіб

https://racurs.ua/ua/n137041-u-gurtojytku-pid-kyievom-spalah-koronavirusu-37-osib-infikovani-dvoie-pomerly.html

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Спалах коронавірусу зафіксований поблизу столиці. В одному із гуртожитків у місті Вишневе (Київська область) інфіковані десятки осіб.

У помешканні, що розташоване за адресою вул. Освіти, 5, проживають близько 300 осіб. Гуртожиток перебуває у приватній власності. Щонайменше у 37 мешканців підтвердили інфікування коронавірусом. Про це заявив виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу 21 квітня.

Серед інфікованих є діти, двоє осіб померли. На місці працюють правоохоронці та місцева влада. Вони з’ясовують точну кількість осіб, які мешкають у гуртожитку. Усім жителям помешкання роблять ПЛР-тести на коронавірус. ЗМІ пишуть, що перша смерть від коронавірусу у гуртожитку була зафіксована на початку квітня, проте після цього мешканці не самоізолювалися — вони гуляли містом та запрошували до себе друзів.

Володін зазначив, що наразі в гуртожитку запроваджений стан особливого пересування. Місцева влада організовує доставку харчів, ліків та засобів особистої гігієни. Вже налагоджено взаємодію та реагування між мешканцями гуртожитку, міською лікарнею, службою екстреної допомоги та Києво-Святошинською районною лікарнею. У цій лікарні вже підготували 65 місць для інфікованих із гуртожитку.

Він додав, що остаточні результати тестів будуть готові завтра — саме тоді стане зрозуміло, скільки загалом хворих у гуртожитку.

Нагадаємо, спалах коронавірусу був зафіксований й в Одеській області. У Подільську інфіковані 37 осіб, тому до міста ввели війська Нацгвардії, а вулиці почали дезінфікувати.