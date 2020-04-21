Карантин у Почаївській лаврі: поліція відмовилася блокувати місто, але відкрила справу за порушення обмежень, фото — "BBC-Україна"

https://racurs.ua/ua/n137040-policiya-vidmovylasya-blokuvaty-pochayiv-ale-vidkryla-spravu-za-porushennya-karantynu-u-lavri.html

Ракурс

Карантин у Почаївській лаврі порушувався священиками, але блокувати вʼїзд і виїзд з міста місцева влада права не мала. Так вирішила поліція Кременецького району Тернопільської області.

Ухвалення рішення районної комісії Кременецької РДА, яке блокує Почаїв, здійснили з порушенням законодавства, повідомляє «Бабель» з посиланням на управління Нацполіції в Тернопільській області.

Силовики заявили, що місцева влада не мала права закривати місто на посилений карантин, оскільки «засідання комісії проводилося без юристів», а «в Україні немає воєнного стану». В поліції заявили, що працюватимуть у штатному режимі і чекатимуть рішення повторного засідання протиепідемічної комісії. Поки навколо Почаєва, у якому знаходиться одна з найбільших лавр УПЦ Московського патріархату, стоять лише три поліцейські пости.

В Нацполіції водночас відкрили кримінальне провадження щодо духівників Свято-Успенської Почаївської лаври за порушення карантину. Священики на Великдень все ж пустили парафіян з прилеглої території у храм.

Наприкінці минулого тижня санітарний лікар Тернопільщини повідомила, що у Почаївській лаврі підозрюють спалах корона вірусу, а настоятель відмовлявся співпрацювати з медиками.

«Ракурс» повідомляв, що 20 квітня голова Кременецької РДА повідомив про 13 випадків захворювання на коронавірус в районі і закриття Почаєва на вʼїзд і виїзд через пандемію.