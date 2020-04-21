Війна на Донбасі: Єрмак назвав дві червоні лінії Зеленського щодо окупованих територій

https://racurs.ua/ua/n137039-iermak-nazvav-dvi-chervoni-liniyi-zelenskogo-schodo-okupovanogo-donbasu.html

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Війна на Донбасі та питання її завершення неодноразово підіймалося впродовж першого року президентства Володимира Зеленського. Зокрема, торік українська сторона погодила так звану «формулу Штайнмаєра», однак в Офісі президента переконують, що послаблення позицій України неможливе, оскільки глава держави встановив дві «червоні лінії» щодо реінтеграції окупованих територій Донбасу.

Зеленський встановив дві «червоні лінії»: виборів до отримання контролю над всім Донбасом і кордоном не буде, так само не буде ніяких компромісів щодо зміни Конституції, за виключенням реформи децентралізації. Команда президента ніколи не відмовиться від прагнення знову об'єднати Україну та поновити її територіальну цілісність. Відмова від цього — також наша червона лінія, — заявив очільник ОПУ Андрій Єрмак у коментарі BBC News Україна.

Водночас опозиційні політики вбачають зраду інтересів України, особливо після останніх заяв Єрмака про бажання створити консультативну раду за участі підконтрольних Росії представників ОРДЛО. У відповідь в Офісі Зеленського запевняють, йдеться не про прямі переговори з терористами ЛНР-ДНР, а про залучення «звичайних громадян». Однак після критики та суспільного резонансу влада поставила на паузу створення консультативної ради.

Нагадаємо, торік широко обговорювалася ідея тодішнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо реінтеграції окупованого Донбасу. Йшлося про зміну послідовності виконання пунктів мінських домовленостей. Зокрема, проведення виборів в ОРДЛО було передостаннім (12 пунктом плану), а Штайнмаєр запропонував почати саме з них.

Він виступив за проведення місцевих виборів відповідно до Конституції України, а після підтвердження ОБСЄ демократичності процесу волевиявлення — наступним кроком мало стати набуття чинності закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. І одночасно із імплементацією цього закону — виведення військ і встановлення контролю України над східним кордоном. Офіційний Київ із 2015 року стояв на тому, що «мінські» заходи відбувалися поетапно, а Росія і маріонеткові утворення прагнули «виконувати» всі пункти Мінська одночасно.